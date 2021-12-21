Başkan Yağın konuya açıklık getirdi

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu ilçemizde bulunan yaklaşık 4 ay önce yapılan 1.8 kilometrelik yolun yapımı AK Partili İlçe üyeleri tarafından yapılmıştı. 4 ay sonra 1.8 kilometrelik yolda adeta çukur olmayan yer kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Mudurnulu vatandaşlar için sorun yumağı haline gelen yol hakkında yaptığımız haberin üzerine AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın açıklama yaptı. Yağın yaptığı açıklamada, 4 ay önce yapılan yolun bozulmasının sebebini yol üzerinde Türk Telekom ekipleri ve belediye su gideri çalışması yaptığından dolayı olduğunu belirtti.

“YANLIŞ BİLGİLENDİRME OLDUĞU İÇİN AÇIKLAMA YAPMAK İSTEDİM”

Başkan Yağın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “19 Aralık 2021 saat 1258 de Bolu Gündem isimli haber Platformunda çıkan haberinizde ‘1.8 Kilometrelik Rezalet’ başlıklı haberinizde AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın olarak ismim geçtiğinden ve kamuoyunu yanlış bilgilendirme olduğu için açıklama yapmak istedim”

“KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR”

“Mudurnu İlçemiz girişinde bulunan Mudurnu Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan ve kontrolü Mudurnu Belediyesine ait olan 1.8. km’lik gidiş ve geliş olarak kullanılan, 2 şeritli yolun, Mudurnu’dan Bolu İstikametine doğru olan taraf altyapı çalışmaları neticesinde aşırı derece bozulmuş olup, belli bir süre kullanıldıktan sonra daha kullanılamaz hale gelmiştir. Yolun ilgili merciler tarafından kapatılmasının ardından, İlçe Kaymakamlığının onayı ile İlçe Özel idaresi ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü yanından başlayıp, Süreyya AstarcıMeslek Yüksek Okulu girişine kadar hafriyat dökmek ve silindir ile sıkıştırılmak suretiyle yol onarılarak yeniden trafiğe açılmıştır.”

“YAĞAN YAĞIŞLAR SONRASIYENİDEN BOZULARAK KULLANILMAZ HALE GELMİŞTİR”

“Daha sonra yoldaki su giderleri ve mazgalların düzenli olarak çalışmaması ve üzerlerinin kapalı olmaması sebebiyle yol yağan yağışlar sonrası ve yapımından bu yana bir kış mevsimi geçmesinden dolayı (2020 yılı) yol yeniden bozularak kullanılmaz hale gelmiştir. Akabinde yol ilgili merciler tarafından yeniden kapatılarak yol tek şeritten gidiş ve geliş olarak çalışmaya devam etti.”

“”13 EYLÜL 2021 TARİHİNDE MAKİNELERİN ÇALIŞMASIYLA BAŞLANDI”

“2020 yılı başından bu yana yolun kapalı olmasının pek bir sakıncası olmazken dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde, stratejik önemi olan yolun 4. etap TOKİ konutları ve okul bağlantı yolunda olması, ancak pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte okulların açılması sebebiyle 4. etap kavşağında yaşanılabilecek olası kazaların önüne geçebilmek adına yolun yapılmasıyla alakalı çalışma yapılması gerektiğini ancak yolun sahibi olan belediyemizin çarşı merkezinde yaptığı çalışmalar nedeniyle belediyemize destek amaçlı yolun yapılmasını karayollarından rica ettik. Yapılacak olan yolun yanında ilçe devlet hastanesi inşaatının da olması sebebiyle, yolun yapılması gerekmekteydi. Yapılan görüşmeler neticesinde yolun yapılmasına karayolları tarafından destek geldi. Karayolları heyeti ve Mudurnu Belediyesi görüşerek aralarında protokol yaparak yolun yapıma 13 Eylül 2021 tarihinde makinelerin çalışmasıyla başlandı. “

“YOL GECİKMELİ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI”

“Karayolları ekiplerinin yolda çalışmaya başlamasıyla birlikte belediye personelinden 2 fen memuru kendilerine eşlik etti. Yol ile alakalı oluşabilecek muhtemel sıkıntılar belediye personeli ile karayolları ekip şefi ile paylaşıldı. Kendileri bu konuda bilgilendirilerek, yolda çökmeler ve bozulmalar olabileceği söylenerek yolun trafiğe biran önce açılması gerektiğini ekiplerin ilçede başka güzergahlarda çalışma yapacağından dolayı, oluşacak muhtemel bozuklukların tespitinin yapılarak karayollarınca bunların yapılacağını bilgisi kendilerine verildi. Ancak belediyemiz ekipleri yolda gerekli tabela, giriş ve çıkış düzenlemeleri yapacağından yolun trafiğe açılmasında gecikmeler yaşandı. Yol gecikmeli olarak trafiğe açıldı.”

“SU GİDERLERİ KAPALI OLDUĞU İÇİN ÇUKURLAR OLUŞMAYA BAŞLADI”

“Yolun trafiğe açılmasının ardından aradan geçen yaklaşık 2 hafta sürede havalarında yağışlı olması sebebiyle yolda su birikintileri oluştu. baktık ki su giderleri kapalı. Mudurnu Belediyesi zabıta amirini bizzat kendim arayarak yol çalışmasında üzerleri içine malzeme gitmemesi için kapatılan su giderlerinin açılmadığını, açılması gerektiğini, yolun bozulmaya başladığını belirtmem üzerine su giderleri belediye ekiplerince açıldı. Ancak yağan yağmurların su giderlerinin kapalı olduğu dönem olması sebebiyle yolda da çukurlar oluşmaya başladı.”

“TÜRK TELEKOM EKİPLERİÇALIŞMA YAPTIĞINDAN…”

“Bunun üzerine biz AK Parti olarak karayolları şefliğinden çukurların dolması için yeniden destek istedik. Aradığımız destek yine karayolları tarafından gelerek, Mudurnu Belediyesi mücavir alan sınır içinde olan ve belediyeye ait olan yolumuz için sıcak asfalt verilerek, Mudurnu Belediyesi’ne ait kamyonla taşıması yapılarak, ilçe özel idaresine ait silindir ile birlikte malzeme Belediye’nin şehir içinde uygun gördüğü alanlara döktüğünü ve bu yola dökülmediğini hepimiz gördük. Şuanda da yolda Türk Telekom ekipleri ve belediye su gideri çalışması yaptığından yolda trafik sıkıntısı çekilmektedir.”

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN NECDET TÜRKER’E DE ENGEL OLMADIK”

“Bizler AK Parti olarak Mudurnu Belediyesinin şehir asfaltlanırken yapmak istediği değil, maddi imkanlardan dolayı yapamadığı yolu bizlerde destek olalım adına yaptırmak istedik. Belediye Başkanımız Sayın Necdet Türker’e de engel olmadık, olmak gibi bir gayemizde olamaz. Yol zaten Mudurnu belediyesinin olup, yetki de kendilerindedir.”