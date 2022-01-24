Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz devreye girdi

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren şehir merkezini adeta teslim alan yoğun kar yağışı en çok küçük sanayi sitesini etkiledi. Belediye ekipleri ana arterler üzerinde çalışma yaparken, sanayi içerisinde bir türlü tam anlamıyla gerçekleştirilemeyen karla mücadele çalışmaları, sanayicilerin yoğun tepkisi üzerine devreye Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz girdi.

Bugün Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Zafer Aydın ve Başkan Yardımcısı Sami Güneç’le beraber Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Küçük Sanayi sitesi içinde oluşan karların temizliğini yapan personeli yalnız bırakmadılar. Başkan Yardımcısı Yılmaz; “Gecesini gündüzüne katan bu zor süreçte elini taşın altına koyan tüm belediye çalışanlarını teşekkür ediyorum. Küçük sanayi sitemiz bizim için en önemli faaliyet alanlarından biri. Esnaflarımızı mağdur etmememiz gerekir. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.