Başkan Yardımcısı Şen, İl Başkanını bekliyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

İYİ Parti kadrosundan Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Mansur Şen’in istifa ettiğine yönelik haberlerin ardından konuyu araştıran Gazeteniz Bolu Gündem, ‘Geçtiğimiz hafta sonu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Mansur Şen’in yollarını ayırmak üzere bir konuşma yaptığı ve Başkan Tanju Özcan tarafından, Şen’e gereğini yapması konusunda tavsiyelerde bulunduğunu öğrendik. Mansur Şen’in ise Başkan Özcan’dan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ile konuyu istişare ederek nihayetlendirmek için hafta sonuna kadar müsaade istediği öğrenildi. Çevresindeki arkadaşlarına konu hakkındaki görüşlerini açıklayan Şen’in, “Ben bu makama İYİ Parti sayesinde geldim. Durumu İl Başkanımızla görüşerek karar vermem lazım. Diğer türlüsü siyasi nezaketsizlik olur. İl Başkanımızda yurt dışında olduğu için gelişini bekliyorum. Biz Türkiye’nin yükselen siyasi değeri olan İYİ Parti neferleri olarak her zaman yapıcı ve dürüst siyaset yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dediği belirtildi.

Tanju Özcan ise, “henüz şu an itibarıyla elime resmi bir istifa ulaşmış değil. İstifa tek taraflı bir müessese olduğu için konunun muhatabı Sayın Şen dir. O yüzden istifa haberlerini kendisinin cevaplaması gerekir” ifadelerinde bulundu.