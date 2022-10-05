Başkan Yardımcısı vekilleri destekledi





Türkiye Millet Meclisi Genel Kurulu’nda dün görüşülmeye başlanan Basın Kanunu’na CHP Milletvekilleri tarafından tepki gösterilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal basının sorunları hakkında konuşmuş ve konuşmasının sonlarında CHP milletvekilleri ellerindeki ‘Sosyal Medyama Dokunma’, ‘Sansür Yasasına Hayır’, ‘Yalan Haber Kime Göre Neye Göre’ Ve ‘Basınsız Basın Yasasına Hayır' yazılı dövizleri AK Parti Milletvekillerine doğru kaldırarak tepkilerini dile getirmişlerdi. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda Bulunan Bolu Gazeteciler Cemiyeti ve CHP Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan, “Bu yasa tasarısı ile yıl başından buyana mücadelemiz devam ediyor. Mecliste de milletvekillerimiz tepkilerini verdiler. Bu yasanın derhal meclis genel kurulundan geri çekilmesi lazım. Bu yasa Yerel medyayı ortadan kaldırma yasasıdır. Bu yasa binlerce gazetecinin işsiz kalmasına sebep olacak yasadır. Mesleğimizin ve ülkemizin gerçekten ihtiyaç duyduğu dijital mecralara ilişkin düzenleme yapılırken, ülkemizin sağduyusu olan gazetelere, özellikle de yerel gazetelere darbe vurulmamalıdır. Bu yanlıştan hemen dönülmelidir” şeklinde konuştu.

TBMM Genel Kuruluna gelen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi maddeleri tüm tartışmalara rağmen çok hızlı bir şekilde geçmeye devam ediyor. Teklifin tümü önümüzdeki hafta oylanacak.