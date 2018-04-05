Haber: Semih Baykal

Mudurnu ilçesi halkından, Mehmet Biçen’ in eşi, S.S Haccağız Tarımsal Kal.Koop.Müdürü Esat biçen ve Nezahat Eser’in anneleri, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen kayınvalidesi Ayşe Eser hayatını kaybetti. Ayşe Eser’in cenazesi Karaçayır Mahallesi Siteler Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Belediye başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz, Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman ve sevenleri katıldı.