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23 Nisan 2017 Pazar
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    • Başkan Yılmaz, “23 Nisan 1920 ruhu nesilden nesile aktarılacak”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” nedeniyle yayımladığı mesajda, “23 Nisan 1920 ruhu, temsil ettiği bütün değerleri ve ifade ettiği anlamları ile çocuklarımızın emanettir ve nesilden nesile kutsal bir miras olarak aktarılacaktır” dedi.

    23 Nisan 2017 Pazar 12:53
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    Başkan Yılmaz, “23 Nisan 1920 ruhu nesilden nesile aktarılacak”
    Haber: BMA
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:
    “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97’nci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı milletçe büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden tek ülke olmanın onurunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in tüm dünya çocuklarına da armağan ettiği bu anlamlı gün, geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz değerin de en büyük göstergesidir. Çocuklar barış dolu bir dünyada yaşasın istiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada çocuklar acı çekiyor, ölümle burun buruna yaşıyor, vatanlarını terk etmek zorunda kalıyor, hatta yaşamlarını kaybediyor. Savaşların en çok çocukları etkilediğine tanık olurken, tüm dileğimiz çocuklarımıza mutluluk ve huzur içinde yaşayacağı, gülüp oynayabileceği bir dünya bırakabilmek. Bunun için Türkiye, bölgesinde ve tüm dünyada barış için çaba harcıyor, haksızlıklara karşı çıkıyor.
    23 Nisan Çocuk Bayramı olmanın yanı sıra, milli hafızamızdan silinmeyen ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün tecelli ettiği gün olarak yerini koruyor. En önemli demokrasi sınavlarından bir tanesini büyük başarıyla tamamladığımız bugünlerde, millet iradesinin önemi bir kez daha anlaşılmış ve ulusal egemenlik bir yıldız gibi parlamıştır.
    97 yıl önce bugün açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizi işgalden ve işgalcilerin kuşatmasından kurtaracak iradeyi oluşturmuş ve milletimizin bütün unsurlarını ortak bir ülküde birleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hain ve karanlık odaklara, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, 1920 ruhuyla,  vatanımıza, cumhuriyetin değerlerine sahip çıktığımız çok önemli bir tarihtir. Bu milli ruh ve irade bu millet var oldukça, çocuklarımız var oldukça hep daha canlı, hep daha güçlü olacaktır.
    23 Nisan 1920 ruhu, temsil ettiği bütün değerleri ve ifade ettiği anlamları ile çocuklarımızın emanettir ve nesilden nesile kutsal bir miras olarak aktarılacaktır. Geleceğimiz çocuklarımızın güvencesi altındadır. Vatan, millet sevgisine sahip çocuklarımızla Türkiye çok daha güçlü olacaktır. 
    Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli egemenliğimiz için mücadele eden bütün kahramanlarımızı minnet ve rahmetle yâd ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm dünya çocuklarının ve Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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