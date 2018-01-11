Haber: Semih Baykal

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla ilimizde görev yapan basın mensupları ile düzenlenen yemekte bir araya geldi. Köroğlu Otel’de gerçekleşen yemeğe Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Bülent Velioğlu, Belediye Meclis Üyeleri Haluk İnceler ve Haluk Yerlikaya ile yayın hayatına devam eden yerel gazete, televizyon, internet sitesi ve ulusal haber ajansları çalışanları katıldı. Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yemek öncesi bir konuşma yaparak basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutladı.

