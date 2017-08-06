Haber: Kasım ŞAHİN

Haberimiz büyük ses getirdi ve şehrimizin güzelleşmesi adına güzel bir adım atıldı. 18 Haziran 2017 tarihli gazetemizin manşetinden verdiğimiz; “Dubalı mı? Çiçekli mi?” haberi Başkan Yılmaz’ın ve ekibinin de aklına yatarak, haberimiz üzerine Cumhuriyet Caddesi ile PTT Caddesi arasında ki alan beton saksı içerisine dikilen çiçekler ve süs ağaçlarla donatıldı. Ortaya muhteşem bir görsellik çıktı.

Yıllardır araç trafiğine kapalı alan ile araç trafiğine açık alan arasında yer alan bölüm dubalarla doldurulmuş ve ortaya da çirkin bir görüntü çıkmıştı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde yeniden yapılandırma çalışması sırasında Olay Gündem Gazetesi olarak bir öneride bulunmuş ve dubaların yerine iki yolu ayıran bölüme çiçek ekilmesini istemiştik. Bu isteğimizi de Bolu halkıyla paylaşmıştık. Haberimize olumlu bakan Başkan Yılmaz, yaklaşık 150 metrelik alana duba yerine çiçek ekerek, büyük bir taktir de kazanmış oldu.

TEK EKSİK ACİL GİRİŞ ÇIKIŞ

İzzet Baysal Caddesi ile Cumhuriyet ve PTT Caddesi üzerindeki çalışmalar neredeyse bitmek üzereyken tek eksiğin caddeye itfaiye, ambulans ve polis ekiplerinin girişi-çıkış yapacağı bir bölüm bulunmaması. Caddeye giriş ve çıkışlar şu anda sadece Valilik binası ile Süreyya Sokak girişindeki alandan yapılmakta. Başkan Yılmaz’ın bu konuda da acil bir çalışması yapması ve bir an önce acil durumlarda caddeye giriş çıkış yapılacak olan alanların açılması gerekiyor.