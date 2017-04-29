Haber : FARUK ÇİDEM

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD) tarafından yabancı ülkelerden yarışmacıların da katıldığı 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri, Kent Meydanı’nda devam ediyor.

Ukrayna, Romanya, Mısır, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'den 450 yarışmacının katılımıyla devam eden 3. İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri’ne aşçı kıyafeti giyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da katılarak hünerlerini sergiledi. Yemek yapmayı çok iyi bilmediğini fakat Osmanlı’dan bu yana Bolu’nun yemek kültürüyle iç içe olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, mantarlı et sote yaparak kendisini izleyenlere ikram etti.

Yılmaz, festivalin 4’üncüsünün yapıldığını ve bunlardan 3’ünün uluslarlarası olarak yapıldığını belirterek, “Meksika dahil 21 ülkeden aşçılar geldi. 450 yarışmacı ve 29 kişilik bir jüri var. Bu kadar geniş bir coğrafyadan katılımın olduğu çok ciddi bir organizasyon. Önümüzdeki süreç içinde bu organizasyonu daha kalıcı ve sağlıklı bir hale getirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yemek yapmak konusunda pek becerikli olmadığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Şarkı söyleyemem, Seben’li olmama rağmen Seben’e özgü halk oyunlarında da iyi değilim ve yemek konusunda da sadece pilav pişirmesini bilen biriyim. Ama hangi yemeği yapabilirsin diye sorarsanız, bütün yemekleri yapabileceğime inanıyorum. Evimde de eşime yardımcı olmak için elimden gelen gayreti gösteriyorum” dedi.