Haber: BMA

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Karaköy Mahallesi sakinleriyle buluşarak ‘Evet’ oyu kullanmanın gerekçelerini anlatan ve destek isteyen Yılmaz, “Türkiye’de son 3 yılda 4 kez seçim yapıldı. Artık bu frenlerden kurtulmalıyız.” dedi. Yılmaz ayrıca, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlayacağı güçlenme sayesinde yoluna emin adımlarla devam edeceğini bildirdi.

“Artık 5 yıl seçim olmayacak”

Son 3 yılda tam 4 seçim yapıldığını ve 16 Nisan’da halkın 5’nci kez sandık başına gideceğini söyleyen Yılmaz, bu durumun sağlıklı çalışmaya da müsaade etmediğini belirterek, “Türkiye’de son 3 yılda 4 kez seçim yapıldı. 16 Nisan’da 5. kez sandık başına gidiyoruz. Hem de Türkiye’nin istikrarlı bir döneminde, tek başına iktidar döneminde bunları yaşıyoruz. Bu durum Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi… Sürekli seçim oluyor ve bizler görevdeyken 5 yıl çalışalım diyemiyoruz. Artık bu frenlerden kurtulmalıyız. Bir kez seçim olduktan sonra 5 yıl bunlarla uğraşmayacağız. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlayacağı güçlenme sayesinde yoluna emin adımlarla devam edecek” dedi.

“Ayaklarımıza vurulan prangadan kurtulacağız”

Türkiye’de gelişim ve dönüşümünün hep istikrarlı dönemlerde yaşandığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, Karaköy halkına yaptığı konuşmada yakın geçmişte yaşanan krizlere de değinerek 2007 yılında Cumhurbaşkanının belirlenmesi için yapılan Meclis’teki seçimleri hatırlattı. Yılmaz ayrıca vatandaşlara “Bizler bu vatanı güçlü kuvvetli tutmalıyız” diyerek, “Hatırlayın, 2007 yılında Cumhurbaşkanının süresi bitmişti, Abdullah Gül’ü aday gösterdik. Normal çoğunlukla olmaz dediler, seçtirmediler. Ondan sonra da Allah’a şükürler olsun ki ‘Halkımız Cumhurbaşkanını biz seçeceğiz’ dedi ve tüm engellemelere rağmen bunu başardı. Bu sistem sayesinde inşallah bu milletin ayaklarına vurulan prangalardan kurtulacağız” diye konuştu.

Yılmaz, toplantıda vatandaşların kafasında soru işareti bırakan konulara da açıklık getirdi. Kendisine iletilen tüm sorulara içtenlikle cevap veren Yılmaz, belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşların taleplerini de dinledi.