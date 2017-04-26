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26 Nisan 2017 Çarşamba
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    • Başkan Yılmaz, referandumu değerlendirdi

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz 16 Nisan Referandum sonuçlarını değerlendirdi. Sistem değişikliklerinin dünyada ihtilaller ile olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Türkiye Dünya’ya bir ders vermiştir” dedi. Referanduma katılım oranı hakkında konuşan Yılmaz “Referandum oylamasına katılan %85’lik oran Dünya’ya çok önemli bir mesajdır.” diye konuştu.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 14:21
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    Başkan Yılmaz, referandumu değerlendirdi

    Haber: Ceylan Beykoz

    Anayasa değişikliği referandumu sonrası değerlendirme yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; referandumu başarı ile geçtiklerini söylerken “Dünya sistem değişikliğini savaşlar ile çözerken Türkiye kansız ve kibar bir şekilde değiştirdi” ifadelerine yer verdi.

    Başkan Yılmaz ”Bu referandum çok kritik bir referandumdu. Bir sistem değişecekti. Dünya’da sistem değişikliği savaş neticesinde olmuştur. Çok büyük bedeller ödenerek değişmiştir. Amerika’da kuzey ve güney savaşları, Rusya’da ve Fransız ihtilalinde sistem değişikliği böyledir. Türkiye’de de sistem kurtuluş savaşından sonra değişmiştir. Hatta 1980’de aynı sistem içersin de sistemi revize etmek bile ihtilal olmuştur. Dünyada ilk defa Türkiye’de Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesinde sistem değişikliğini kansız, kibar ve halk oylaması ile neticelendirmiştir. Bu konuda ne kadar övünsek azdır.

    “%52 ORANINA KADAR YÜKSELDİK”

    Başkan Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti; “Siyasi parti seçimi gibi algılanıp, algılatmaya çalışan çevreler için şunları söylemek lazım. Bu sistem değişikliği ile ilgili yapılan kamuoyu araştırmalarında yüzde 35 oranında başkanlık sistemini isteyen vardı. Ak Parti, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başkanlığından yüzde 35 oranından yüzde 52 oranına doğru çıktı ve neticelendirildi. Dünyada hiçbir ülke sistem değişikliğini kibarca ve vatandaşın iradesi ile neticelendirildi. Konuyu tek adamlık vasfı altında nitelendirildi. Tayyib beyin sevinirliği veya nefreti üzerine dönüştürüldü. Tayyip beyde biliyor ki kendisinin yüzde 52 oranında bir oyu olduğunu kabul etti ve bunun neticesinde ise sistemini kurdu. Bunlar büyük devlet adamlarının tavırlarıdır. Eğer konuyu bu şekilde algılamazda Ak Parti’nin oyu şu şekilde, MHP’nin oyu şu şeklindeydi diye değerlendirilmemelidir.

    “KAZANAN ÜLKEMİZDİR”

    Her seçimde vatandaş bir laf söyler ve onun söylediği laf ise son sözdür. Vatandaşlarımız bugüne kadar hiç hata yapamadan kararlarını vermiştir. CHP vesayet odaklı bir partidir. Geçmişte kendisini askeriye ve hukuk sistemine dayandırılarak hiçbir zaman iktidar olmadığı halde muktedir olmayı başarmıştır. Dünya Türkiye’nin güçlü olmasını istemiyor. Böyle bir yapı değişikliğine gitmesi Türkiye için büyük bir kazanç sağlamıştır. Burada kazana Ak Parti, CHP, MHP değildir. Kazanan ülkemizdir. Belediye seçimleri olduğundan bu yana bir belediye seçimi geçirdik. Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. 3 yılda 5 seçim geçirdik. Artık ülke tavaf yapacak. Bunun kararını verdik. Ülkesini ve vatanını seven bir vatandaş olarak son derece mutlu ve huzurlu olduğumu ifade ediyorum. Bu karar veren milletimin önünde de saygı ile eğiliyorum.

    “DÜNYAYA ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJDIR”

    Dünyada hiçbir demokratik yapı demokratik kararlarını yüzde 85’in üzerinde sağlayamamıştır. Türk milletinin yüzde 85’in üzerinde katılım yapmış olması da dünyaya çok önemli bir mesajdır. Demokratik kararlarda mesela İngiltere’nin Avrupa birliğinden çıkma kararı bu kadar fark olmadı. Amerika başkanlık sistemi değişikliğinde Clinton ise daha fazla oy almıştır. Diğer taraf meclis sayısını fazla çıkardığı için seçimi kazanmıştır.

    “HAÇLI SEFERLERİNİN DEĞİŞİK BİR VERSİYONUNU YAŞIYORUZ”

    Türkiye’nin konumu çok farklıdır. Türkiye geçmişte medeniyet kurmuş ve Avrupa’nın tamamını egemenliği altında sürdürmüş. Böyle bir medeniyetin ürünü olan Türkiye cumhuriyetinin bu noktaya gelmesini istemiyor.  Haçlı seferinin değişik bir versiyonunu yaşıyoruz. Dolayısıyla bunları algılayamazsak milletin vermiş olduğu bu kararın çok iyi anlayamamış alabiliriz.

     

    “Hesaplar üstünden hesap yapanında bir hesabı vardır”

    Hepimizin alacağı dersler var. Daha önceki seçimlerde de vatandaş bir mesaj vermişti. Belki inanan bir yapıdan geldiğimiz için şunları da söyleyebiliriz. Bunu daha önce Tayyip beyde söylemişti. Herkesin bir hesabı vardır. Ama hesaplar üstünden hesap yapanında bir hesabı vardır. İşte bu hesapta devreye girdiğine inanıyorum. Onun için bu seçimde evet oyu çıkması da büyük bir başarıdır.”

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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