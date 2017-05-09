Haber: BMA

Bolu’da sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak, farkındalık yaratmak ve çeşitli aktiviteler ile topluma örnek olma amacıyla kurulan Bolu İli Hemşirelik Komitesi üyeleri 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette hastanelerde Sağlık Bakım Hizmetleri ve yönetici pozisyonunda bulunan daimi ve geçici Hemşirelik Komitesi üyeleri yer aldı.

Hemşirelik Haftasını kutladı

Belediye Başkanı Yılmaz tüm hemşireler adına komitenin Hemşirelik Haftası’nı kutladı. Hemşirelik Komitesi üyeleri de Başkan Yılmaz’ı komite faaliyetleri ile Hemşirelik Haftası etkinlikleri hakkında bilgilendirdi.

Evde Bakım Hizmetleri hakkında görüşlerini dinledi

Ziyarette, sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına getiren Evde Bakım Hizmetleri de gündeme geldi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz her hafta aralarında Sağlık İl Müdürlüğü ile Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı yöneticilerin de katılımıyla hasta ziyareti gerçekleştirdiklerini, Evde Bakım Hizmetleri’nin de bu ziyaretlerde büyük önem taşıdığını söyledi. Kendisini en mutlu eden ve en çok dua aldıkları faaliyet olarak belirttiği ‘hasta ziyaretleri’ ile şu ana kadar binlerce kişiyi evinde ziyaret ettiklerini, bu sayede birçok vatandaşın Evde Bakım Hizmeti ile tanışmasına aracı olduklarını kaydeden Yılmaz, ayrıca Evde Bakım Hizmetleri’nin daha koordineli yürütülmesi için hemşirelerin görüşlerini de dinledi.