Haber: BMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan referandumu sonrası anayasanın ilgili maddesindeki değişikliğin ardından kurucusu olduğu AK Parti’ye geri dönmesi ile ilgili Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün yuvasına döndü. Kutlu yolculuğa çıktığımız 14 Ağustos 2001 yılından bugüne Türkiye'ye çağ atlatan liderimizle bütünleşti AK Parti. Şimdi milletimizle birlikte daha büyük hedeflere imza atmaya hazırız. Şimdi daha güçlüyüz. 16 Nisan'da bize bu yeni yolu açan Bolulu hemşerilerimize ve aziz milletimize şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Durmak yok, bu kutlu yürüyüşe daha sağlam adımlarla devam edeceğiz.”