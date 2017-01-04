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04 Ocak 2017 Çarşamba
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    • Başkan Yılmaz son noktayı koydu: Highway için tek çözüm kanun çıkması

    Bolu’da TEM otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet Alışveriş Merkezi’nin kapalı olan D-100 karayolu bağlantı yolunun önceki gün açılıp tekrar Bolu Belediyesi tarafından kapatılması sonrasında Başkan Alaaddin Yılmaz, “Karayollarının da, Bolu Belediyesi’nin de o yolu açma yetkisi yok. Bu işin çözümü için kanun çıkacak, bağlantı yapılabilir denilecek ve herkes rahatlamış olacak” dedi.

    04 Ocak 2017 Çarşamba 10:51
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    Başkan Yılmaz son noktayı koydu: Highway için tek çözüm kanun çıkması

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’da daha önce defalarca kapatılıp sonra tekrar açılan TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet Alışveriş Merekezi’nin D-100 karayolu bağlantı yolu önceki gün kısa süreliğine açıldıktan sonra Bolu Belediyesi ekipleri tarafından tekrar kapatıldı.

    Alışveriş merkezinin D-100 bağlantı yolunun açılmasına işlemesine göz yumduğu için kendisinin ve 9 arkadaşının İçişleri Bakanlığı tarafından yargılanmasına izin verildiğini belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Aslında otoyollarda tesislere başka bir yerden yol bağlantısı yapılamıyor. Burası yapılmış, yapılırken de görülmemiş. Ruhsatlar ve işletme konusunda ki bütün çalışmalar, bizim elimizden yetkiler kanun çıkartılarak alınıp Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verildiği için, bizimle ilgili hiçbir şekilde alakası olmayan bir alan. Sadece mücavir alan içerimizde olması sebebiyle Bolu Belediyesi ile ilgili gözüküyor. Bunun çözümü, ya bir kanun çıkaracaklar ya da sen yetkisizsin diyerek resmen bir yazı verecekler. Hem kanun çıkmayacak hem ben yargılanacağım, sonra da ben yolu açacağım. Bunun izahı olamaz. Kimse de açamaz. Çünkü burada valilik de emniyet de tedbir alarak açtırmamak durumundadır” dedi.

    “Suç üstüne suç işlemiş oluruz”

    Bolu Belediyesi’nin Highway Alışveriş Merkezi’ndeki esnaf ve çalışanları mağdur etmek istemediklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “o yolu için bize “göz yumma, kapat” diye İçişleri Bakanlığı’ndan yazı gelmiş ve ben seni yargılıyorum bu yüzden denmiş. Ben oradaki insanları mağdur etmek, Bolulu vatandaşların oraya girmesini engellemek için çalışmıyorum. Ben sadece Bolu Belediyesi ve belediyedeki bu konuyla ilgili sorumlu kılınan insanları korumakla ilgili şu an tedbir alıyorum. Sanki karayolları açıyor da biz kapatıyormuşuz gibi noktaya getirilmesi doğru bir davranış değil. Buradaki hadise tamamen otoban tesislerinin bir başka yerden bağlantısının olup olmayacağı ile ilgili bir çalışma, bu da bizimle ilgili bir çalışma değil tamamen bir kanunla çözülmesi gereken çalışma. Biz görevimizi yapmak zorundayız, yapmazsak zaten şu an yargılanıyoruz. Suçüstüne suç işlemiş oluruz” şeklinde konuştu.

    “Biz sadece görevimizi yapıyoruz”

    “Highway’in yöneticileri de oradaki esnafı ayaklandırarak sanki böyle bir sürtüşme ortamına getirmeye çalışıyorlar” ifadelerinde bulunan Alaaddin Yılmaz şunları söyledi:

    “Bunlar şık ve doğru davranışlar değil. İçeride de bazı sıkıntılar var. Hala orman arazisi içerisinde binalar gözüküyor. Hala devlet su işlerinin deresi kapatılmış. Biz bu olaya da müdahale etmek zorundayız da bekliyoruz şu anda. Mevzuat değişsin. Çünkü bu Bolu’nun malı. Bolu’nun malının zarar görmesini ve burada çalışan insanların zarar görmesi, esnafın sıkıntı çekmesini herhalde biz hiç istemeyiz. Orasının en fazla düzgün çalışmasını isteyen ve herkesin mutlu olmasını isteyen biz olmak durumundayız. Çünkü biz halkın temsilcisiyiz. Ama Bolu Belediyesi orada kanunsuz bir uygulama yapıyormuş gibi algılanması ve algılattırılmasına üzülürüz. Bunun sorumlusu biz değiliz biz sadece görevimizi yapıyoruz.”

    “Çözüm ürettik”

    Sorun için çözüm üreterek alışveriş merkezi yetkililerine bildirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Karayollarının o yolu açması mümkün değil. Açamaz çünkü öyle bir yetkisi yok. Belediye açamaz öyle bir yetkisi yok. Şu an hile-i şeriyye ile bir çözüm önerisini de kendilerine ilettik. Giriş kısmındaki alanları biz aldık ve orayı otopark yapalım, siz de otoparktan tesise servis kullanarak bu işi çözebilirsiniz dedik. Biz çözüm de ürettik ama tabi üzüm yemek isteyen bağcıyı dövmek isteyen varsa biz bağcıyı dövdürtmeyiz” dedi.

     

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