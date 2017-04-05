Haber: Kasım ŞAHİN

Başkan Yılmaz, açıklamasını ve tepkisini gösteren açıklamasını şöyle sürdürdü; “21. yüzyılda dünyanın hala bu vahşete dur diyemiyor olmasını ne vicdanlarımız, ne de mantığımız kabul ediyor. Bu vahşetin sorumluları elbet bir gün tarih önünde hesap verecekler. İdlib’den dünyaya yansıyan görüntüleri yüreklerimiz parçalanarak izledik. Nefessiz bırakılan çocukların, sivillerin acısını boğazımız düğümlenmeden anlatamayız. 21. yüzyılda dünyanın hala bu vahşete dur diyemiyor olmasını ne vicdanlarımız, ne de mantığımız kabul ediyor. Bu vahşeti gerçekleştirenler ve katliama sebep olanlar elbet bir gün tarih önünde hesap verecek. Kimyasal silahla gerçekleştirilen, 100’den fazla masum sivilin canını alan, yüzlercesini de ölümle karşı karşıya getiren bu insanlık suçunu en ağır ifadelerle lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum”