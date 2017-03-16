Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a bir mektup yazarak, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum da evet oyu kullanmaması konusundaki uzun mektubuna Başkan Yılmaz Olay Gündem Gazetesi’ne özel bir açıklamada bulundu.

Başkan Yılmaz, kendisine hitaben Ahmet Baysal tarafından yazılan açık mektubu Olay Gündem Gazetesi internet sitesinden okuduğunu belirterek; “Mektup tarafıma değil yerel basına yollamış. Ahmet abi bize İzzet babasının emaneti. Basına da böyle şey yollamak iş değil ama netice olarak İzzet babamızın bize emanetidir. Yaşı da belirgin bir noktaya geldi. Ahmet abiyi hoş görmek lazım. Yaşına veriyorum. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben kendisini seviyorum” diye konuştu.