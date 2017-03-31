banner128

banner101

31 Mart 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Başkan Yılmaz’a makamında büyük operasyon

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a makamında büyük bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda başkanın parmağına batan kıymık cımbız vasıtasıyla çıkartıldı. Bu duruma başkan Yılmaz kahkahalar attı.

    31 Mart 2017 Cuma 09:40
    Bu haber 120 kez okundu
    Başkan Yılmaz’a makamında büyük operasyon
    Foto galeriye git

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Başkan Yılmaz öğle saatlerinde basın mensuplarına, tadilatı devam eden tarihi Taşhanı gezdirerek bilgiler verdi. Ne var ki Başkan Yılmaz tahta merdivenden üst kata çıkmak isterken eline kıymık battı. Bu duruma karşın Başkan durumu hiç kimseye söylemedi ve makam odasına kadar yine basın mensuplarıyla birlikte gitti.

    Her şey makam odasında ortaya çıktı. Başkan Yılmaz, görevlilerden bir büyüteç ve cımbız isteğinde gerçek ortaya çıktı. Hemen kıymığın çıkartılması isteyen başkanın imdadına başkan yardımcısı Zerrin Biçer yetişti ve yaklaşık 4 dakikalık süren küçük operasyon sonrası kıymık büyük başarıyla çıkartıldı. Başkan bu duruma kahkahalar attı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz’a

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MONOTONLUĞUN İLAÇI…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TARİHİ KİMLİĞİ VE GÜNÜMÜZDE NEVRUZ -2-
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Varlığım Mutluluğumdur
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hoş Geldin Üç Aylar ve Regaip Kandili
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bordo salon “kütür kütür” stand up tadında mı?..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Açığa imza
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TEK ADAM
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129