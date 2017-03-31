Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Başkan Yılmaz öğle saatlerinde basın mensuplarına, tadilatı devam eden tarihi Taşhanı gezdirerek bilgiler verdi. Ne var ki Başkan Yılmaz tahta merdivenden üst kata çıkmak isterken eline kıymık battı. Bu duruma karşın Başkan durumu hiç kimseye söylemedi ve makam odasına kadar yine basın mensuplarıyla birlikte gitti.

Her şey makam odasında ortaya çıktı. Başkan Yılmaz, görevlilerden bir büyüteç ve cımbız isteğinde gerçek ortaya çıktı. Hemen kıymığın çıkartılması isteyen başkanın imdadına başkan yardımcısı Zerrin Biçer yetişti ve yaklaşık 4 dakikalık süren küçük operasyon sonrası kıymık büyük başarıyla çıkartıldı. Başkan bu duruma kahkahalar attı.