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03 Aralık 2017 Pazar
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    • Başkan Yılmaz’dan engellilere müjde

    Bolu Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 6 ihtiyaç sahibine akülü ve tekerlekli ile yürüteç armağan etti.

    03 Aralık 2017 Pazar 11:07
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    Başkan Yılmaz’dan engellilere müjde

    Haber: BMA

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bolu Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere 3 akülü ve 1 tekerlekli sandalye ile 4 yaşındaki küçük bir çocuğa 1 adet yürüteç verildi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cuma günü öğleden sonra makamında bir araya geldiği engellilere hediyelerini takdim etti. Engelliler ve yakınlarının katıldığı kabulde tüm sağlıklı bireylerin birer engelli adayı olduğunu belirten Yılmaz, Bolu’da herkesin mutlu olacağı bir yapıyı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Engellilerin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Yılmaz, engellilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdiklerini belirtti. Belediyenin engellilerle yönelik yaptığı çalışmalardan da bahseden Yılmaz, “Bolu olarak bu konuda eksikliklerimiz var ancak iyi yoldayız. Yollarımız, kaldırımlarımız, geçişlerimiz engellilere uygun hale dönüştüremedik. Ama bütün amacımız engellerimizin tüm engelleri aşacağı bir yapıya kavuşturmak Bunun için çalışıyoruz” dedi.

    “ENGELLİLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATMIŞ OLACAĞIZ”

    Başkan Yılmaz, açıklamalarının devamında, engelliler için çok önemli bir proje üzerinde çalıştıklarına değinerek, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bolu Belediyesi olarak, engelilere yönelik müşterek bir proje yürütüyoruz. ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ adını verdiğimiz projeyi hayata geçirebilirsek engellilerimiz için büyük bir çalışmaya imza atmış olacağız. Bu sayede engellilerimiz eğitim alabilecekleri, konaklayabilecekleri bir yere kavuşacaklar, ailelerimizin de evlatlarını güvenle bırakabilecekleri bir yer olacak. Şuan proje ve projenin yapılacağı yer belli. İnşallah bu yıl içerisinde yetiştiremesek bile önümüzdeki yılın başında ihalesi yapılarak inşaata başlar diye düşünüyorum. Türkiye’de ilk olacak bu yaşam merkezi. İnşallah bu yaşam merkezini Bolu’muza kazandırır ve engelli bireylerimiz ile ailelerinin rahat edebileceği bir ortamı sağlarız” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, 3, Aralık, Dünya

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