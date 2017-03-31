Haber: Kasım ŞAHİN

SEDAŞ’a olan Bin 500 TL’lik elektrik borcundan dolayı elektrikleri kesilecek olan 70 yaşındaki Fatma Açıkgöz’e ilk destek SEDAŞ’dan gelmişti. Bir destek de Bolu Belediye Başkanından geldi. Başkan Yılmaz, belediye görevlilerine talimat vererek SEDAŞ yetkilileri ile derhal irtibata geçilmesi ve elektrikleri kesmeden önce mutlaka Belediye ye bilgi verilmesi talimatını verdi.

Başkan Yılmaz ayrıca, elektrik kesilecek mahalle veya sokaklarda bulunan yatalak ve elektriğe bağlı cihaz kullanan ailelerin evlerine derhal itfaiye biriminde bulunan jeneratörler gönderilmesi ve enerji akımın devamının sağlanması için gerekenin yapılması talimatını da verdi. Bu sayede evlerinde yatan ağır hastaların elektrikleri hiç kesilmeyecek.

RAPOR HAZIRLANIYOR

70 yaşındaki koah hastası Fatma Açıkgöz’ün yaşamı boyunca elektriğinin kesilmemesi için Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal’da devreye girenler arasında oldu. Genel Sekreter Erkal, yaşlı kadın için rapor hazırlayacaklarını ve bu raporu SEDAŞ’a ileteceklerini ve elketrik kesintisinin bundan böyle yaşanmayacağını açıkladı.