Gün boyunca çeşitli programlarla tamamlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’nci Yıldönümü etkinliklerinin ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ilimizde bulunan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlere Başkan Yılmaz ile beraber olarak AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nuri Gürsoy da katıldı.

Ziyaretlerinde şehit aileleri ile sohbet eden Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, şehit yakınlarına Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.