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    • Başkan Yılmaz’ı kim engelliyor?

    Beşkavaklar Mahallesinde bulunan ve Sakarya 1. İdare Mahkemesi yapı ruhsatı iptal edilen Eğitim ve Hayır İşleri Vakfına ait binaya Bolu Belediyesi tarafından yıkım kararı verilmesine rağmen, inşaat halindeki binanın yıkım işinin her defasında gerçekleştirilmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

    20 Aralık 2016 Salı 16:50
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    Başkan Yılmaz’ı kim engelliyor?

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Sakarya 1. Bölge İdare Mahkemesinin 15.10.2010 tarih ve 2009/771 sayılı kararı gereği Bolu İli Merkez İlçesi Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak No 18’deki vakıf inşaatının yapı ruhsatının iptal edildiği ve taşınmaz hakkında yıkım kararı olduğu halde aylardır yıkılmaması vatandaşlar arasında çifte standart olarak algılanıyor. Daha önce yıkım kararı alınan fakat yıkım işlemi gerçekleşmeyen bina için en son Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 12.12.2016 tarihinde yıkım kararı alındığı vakıf başkanı Hüseyin Mete Gökçel’e durumu içeren bir yazı tebliğ edildiği belirtildi. Tebliğ edilen yazıda vakıf inşaatının 20.12.2016 tarihi saat 10.00’da yıkımın gerçekleştirileceği belirtilmesine rağmen yıkımın bir türlü gerçekleştirilmemesi bu olay da gizli bir elin olduğu görüşüne neden oldu.

    Vatandaşa karşı verilen yıkım kararları hemen uygulanırken bazı kesimlere karşı verilen idare kararlarının yargı kararına rağmen uygulanmaması tepkiyle karşılanırken, yıllardır yılan hikayesine dönen vakıf binası yıkımı ve yargı kararına uyulmaması kafalarda soru işaretleri bırakmaya devam ediyor. Kasım ayı meclis oturumunda CHP’li Erhan Beykoz’un konuyu gündeme getirmesi sonrası, Başkan Yılmaz “binanın yıkım işlemlerini başlatın” talimatı yine havada kaldı. Belediye tarafından yıkılacak tarihi belirtilen ve mahallelinin korkulu rüyası olan bina, denilen tarihte yine yıkılamadı. Vatandaşların bir an evvel yıkılmasını istediği bina bu gidişle korkulu rüya olmaya devam ederken, olası bir can kaybının olmaması için de dua ediyorlar.

     

    Anahtar Kelimeler: Beşkavaklar, Mahallesinde, Bulunan, Sakarya, 1.

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      Yorumlar
      Toplam 2 yorum mevcut

    • beşkavaklı sakini 1 gün önce yorumlandı

      iki katını yıkın diğer iki katının birini sağlık ocağı diğerinide yurt haricinde hayır işi yapılan bir kat olsun. tamamen yıkmak doğru değil milli servet

      @Cevapla

    • Ahmet 2 gün önce yorumlandı

      yıkılsın ya da 100. ortaokulumuza ek bina olarak verilsin bir şekilde mi̇lli servet değerlendirilmiş olur.

      @Cevapla

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