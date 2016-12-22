Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Sakarya 1. Bölge İdare Mahkemesinin 15.10.2010 tarih ve 2009/771 sayılı kararı gereği Bolu İli Merkez İlçesi Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak No 18’deki vakıf inşaatının yapı ruhsatının iptal edildiği ve taşınmaz hakkında yıkım kararı olduğu halde aylardır yıkılmaması vatandaşlar arasında çifte standart olarak algılanıyor. Daha önce yıkım kararı alınan fakat yıkım işlemi gerçekleşmeyen bina için en son Bolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 12.12.2016 tarihinde yıkım kararı alındığı vakıf başkanı Hüseyin Mete Gökçel’e durumu içeren bir yazı tebliğ edildiği belirtildi. Tebliğ edilen yazıda vakıf inşaatının 20.12.2016 tarihi saat 10.00’da yıkımın gerçekleştirileceği belirtilmesine rağmen yıkımın bir türlü gerçekleştirilmemesi bu olay da gizli bir elin olduğu görüşüne neden oldu.

Vatandaşa karşı verilen yıkım kararları hemen uygulanırken bazı kesimlere karşı verilen idare kararlarının yargı kararına rağmen uygulanmaması tepkiyle karşılanırken, yıllardır yılan hikayesine dönen vakıf binası yıkımı ve yargı kararına uyulmaması kafalarda soru işaretleri bırakmaya devam ediyor. Kasım ayı meclis oturumunda CHP’li Erhan Beykoz’un konuyu gündeme getirmesi sonrası, Başkan Yılmaz “binanın yıkım işlemlerini başlatın” talimatı yine havada kaldı. Belediye tarafından yıkılacak tarihi belirtilen ve mahallelinin korkulu rüyası olan bina, denilen tarihte yine yıkılamadı. Vatandaşların bir an evvel yıkılmasını istediği bina bu gidişle korkulu rüya olmaya devam ederken, olası bir can kaybının olmaması için de dua ediyorlar.