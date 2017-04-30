Haber: BMA

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 1 Mayıs’ın sadece bir bayram değil emeğin, çalışma hayatının ve alın terinin kutsallığının hatırlandığı gün olduğunu belirterek “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, emeğin kutsallığına yakışır olgunlukta, huzur ve kardeşlik içinde kutlanacağını umut ediyorum. Zorlu şartlar altında vatanı, ailesi, çocukları ve ülkesinin geleceği için emek veren tüm çalışanların bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Demokratik toplumlarda emek ve dayanışma bilincinin yaygınlaşmasına vesile olan ve ülkemizde de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, emeğin kutsallığına yakışır olgunlukta, huzur ve kardeşliğimizi pekiştirecek şekilde bir şenlik havasında geçmesini umut ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özelinde, toplumumuzun her kesiminden çalışanların birbirini anlayabilmesini, alın terinin karşılığını bulmasını, birlik, beraberliğimizin ve dayanışma duygularımızın daim olmasını temenni ediyorum. Devletimizin çalışma hayatında gerçekleştirdiği reformlar sayesinde Güçlü Türkiye hedefine her gün biraz daha yaklaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururda kuşkusuz en çok işçi ve emekçi kardeşlerimizin payı var. Yeni ve Güçlü Türkiye’nin inşasında kutsal alın terleri ile yer alan, zorlu şartlar altında vatanı, ailesi, çocukları ve ülkesinin geleceği için emek veren tüm çalışanların bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”