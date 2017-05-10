HABER: BMA

Başkan Yılmaz’ın Berat Kandili mesajı şöyle:“Allah’ın izniyle iki hafta sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi, af ve mağfiret gecesi olan Berat Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Cenab-ı Hakk’ın semaya açılan elleri boş çevirmediği, tövbe dileyen kalpleri affettiği ve arınmayı bekleyen ruhları huzura kavuşturduğu bu mübarek gecede tüm İslam âlemine merhamet etmesini ve bağışlamasını niyaz ederim. Berat gecemizde dargınlıkların küskünlüklerin barışla noktalanmasını, gönül bağlarımızın, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diler, tüm İslam âleminin kandilini kutlarım.”