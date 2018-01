Haber: Semih BAYKAL

İlimizde akıl almaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, serbest araba alım satım işi yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın, eski dünürü Eyüp C., kendisinden araba alan F.Ş. adlı bir şahıstan borç para alarak kayıplara karıştı. Eyüp C., kendisinde bir ara araba satın alan, F.Ş. adlı şahıstan 2016 yılının Nisan ayından itibaren aralıklarla araba alacağım diyerek 49 Bin TL civarında elden borç para aldı. Bu paranın dışında ayrıca Eyüp C., F.Ş.’den 21 bin 350 TL ve 9 Bin TL olmak üzere toplamda senet karşılığı 29 bin 350 TL daha para aldı. Ancak Eyüp C., toplamda aldığı 78 bin 350 TL parayı ödemedi. F.Ş. bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Eyüp C.’den şikayetçi oldu. F.Ş. savcılığa verdiği ifadesinde, en son Eyüp C. İle 20 Aralık 2017 tarihinde telefonla görüştüğünü, o zamanda borcunu ödeyeceğini söylemesine rağmen ödemediğini belirtti. F.Ş. ayrıca, son telefon konuşmasından sonra Eyüp C.’nin Bolu’yu terk ettiğini söyleyerek, senetle verdiği paraları almak için avukatları tarafından icra takibini başlattığını açıkladı.

İddialara göre Eyüp C. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın dünürüyüm diyerek belediye başkanının nüfuzunu da kullandı. Zanlının bu yolla ilimizde yaklaşık 20 kişiyi daha dolandırdığı iddia edildi. Dolandırılan kişilerden 7’isi ise zanlı hakkında suç duyurusunda bulundu.