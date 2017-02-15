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15 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Başkan Yılmaz’ın kıydığı nikahla mutluluğa “evet” dediler

    Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen Ebru ve Erdem çiftinin nikâhını kıydı.

    15 Şubat 2017 Çarşamba 10:28
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    Başkan Yılmaz’ın kıydığı nikahla mutluluğa “evet” dediler

    Bolu’da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 9 çiftin nikâhı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın katıldığı törenle kıyıldı. Bolu Belediyesi Nikâh Salonu'nda Erdem Erişmiş ile Ebru Yetişoğlu'nun nikâhlarını kıyan Başkan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, evliliğin öneminden bahsetti. Kendilerinin evlendiği dönemde böyle özel günlerin olmadığını ifade eden Yılmaz, "Bu çiftimiz, böyle çok özel bir günde bir evlilik gerçekleştirdiler. Bu herkese nasip olmaz." dedi.

    Genç çifte hitaben konuşan Yılmaz, şunları kaydetti:
    "Yaradan, dünyayı düz yaratmamış. Dünya engebeli. Hayatta öyle. Bundan sonra bu hayat sizin hayatınız. Size sizden daha yakın kimsenin olmadığını unutmayın. Ölünceye kadar birbirinize emek verin. Bütün evliler vermek zorunda. Emekten kastımız, insanız, yüksek sesle konuşabiliriz. Birimiz yüksek sele konuşurken öbürünün 5 dakika susmasını bilmesine emek diyoruz. Bu emeği, hayat arkadaşınız, yol arkadaşınız sevdiğiniz için vereceksiniz."

    Yılmaz, genç çiftten Türkiye ve Bolu'nun nüfusunu yaşlandırmamalarını da isteyerek, "Bilim adamları en az 3 diyor. Ama, sayıdan ziyade önemli olan hayırlı olması." şeklinde konuştu.

    Genç çift ise, mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün olması da bizim için ayrıca keyifli. Bu mutluluğun devam etmesini de ümit ediyoruz. Unutulmayacak ve özel bir tarih olsun istedik." diye konuştu. Nikâhı kıyılan çiftlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

    Anahtar Kelimeler: Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz, 14

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