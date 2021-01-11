Başkan, yine oradaydı



Haber:Erdal Tanrıverdi



Karadere sularının Bolu’ya içme suyu olarak verileceği tarihi Haziran ayı olarak açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu tarihe kadar ilimizin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölünü sık sık ziyaret ederek suyun seviyesini kontrol ediyor. Dün yine Gölköy baraj gölüne giden Başkan Özcan bir vide çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan Gölköy’de çektiği videoda, “ben buraya sık sık geliyorum. İki günde bir gelerek su seviyesini kontrol ediyorum. Halkımızda gereksiz bir panik oluşmaması için kendim su durumumuzu sizlerle paylaşmak istedim. İki gündür aralıklarla yağmur yağıyor. Önümüzdeki haftada yağışların artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu günden itibaren kış boyunca tek damla yağmur yağmaz ise ilimiz susuz kalma ihtimali yok şeklinde konuştu.

Belediye başkanlığınca çizilen Bolu’nun 10 yıllık içme suyu projeksiyonunu anlatan Başkan Özcan ek su teminleriyle yıllarca ilimizin su sorunu kalmayacak yorumunu yaptı.