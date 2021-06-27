Başkan, yollar ve kaldırımlar ağlıyor

Alaaddin Yılmaz’ın başkanlık yaptığı dönemde de özellikle İzzet Baysal Caddesi’nin yolları, PTT Caddesinin kaldırımlarında bulunan parke taşları parçalanmış, oluşan su birikintilerinden dolayı vatandaşın üstü başı çamur olmuş, bebek arabaları devrilmiş, çoluk çocuk, yaşlı insanlar bu parke taşları yüzünden düşmüşlerdi. Ne var ki 2 yıldır Belediye Başkanlığını yürüten Tanju Özcan’da, bu parke taşları kulak arkası etmiş durumda. Sadece İzzet Baysal ve PTT Caddesi değil, belediye binasının 50 metre mesafedeki Demokrasi Meydanı da aynı durumda. Yollar param parça.

GÖZLER BUNLARI GÖRMÜYOR MU?

Bolulu vatandaşlarla paramparça olmuş parke taşları ile röportaj yaptık. Bir sorduk bin ah işittik. Vatandaşlar, geçtiğimiz hafta, tarihi yukarı çarşı arasta projesi kapsamında Başkan Özcan, çarşının güzelleşmesi için ilk kazmayı vurma fotoğrafını hatırlatarak, “Kırılan parke taşları için de bir kazma vurursa seviniriz” dediler.

HALK İSYAN ETTİ

Ömer Özkurt ‘’Herkesin üzerine su sıçrıyor. Ayağı takılıp düşenler oluyor. Böyle sorunlar var. karşıyı yapıyorlardı. Burasının yapılacağı söylenmişti. Geleceklerini söylediler. Kaç ay oldu gelmediler. Bir de karşısı var. Oradan da çok düşenler oluyor. Orayı da söyledik kaç defa. Düşenlerin fotoğraflarını attık ama hala bakılmadı. Çocuklar düşüyor. Özellikle yaşlılar biraz zorlanıyor. Tekerlekli arabalar takılıyor. ‘’

Mehmet İncebey ‘’Valla arkadaşım gelen buraya takılıyor, düşüyor. Yağmur suları doluyor. Üstüne bastığın zaman çamur olarak sıçrıyor. bir iki sefer söylememize rağmen gelip buraya yapmadılar. karşı kaldırımı yaptılar burası boyle kaldı rica ediyorum yetkililerden şuraya bir el atsınlar. Fazla bir şey değil ya on tane taş. Burası gayet güzel sakin bir yer olur. Yağmur yağdığı zaman bu taş oluklarının içine sular doluyor.Üstüne bastığın zaman su çamur halinde paçalara üstüne sıçrıyor. Kötü bir görüntü oluyor. bunları yetkililerden yapmasını rica ediyorum. ‘’

Aynur Durukan ‘’Yağmurlu havalarda üzerine vuruyor. Beyaz giyemiyorsun Bazı yerler çok güzel bazır yerler düzenlenmeli. Normal giderken zamanla düşme tehlikesi yaşanıyor. Bazı yerler çok bozuk düzelmesi gerekiyor inşallah belediye yapar. ‘’

Ergin Özyılmaz ‘’Tehlike arz ediyor. Kışın veyahutta yağmur yağdığında bastığınızda üstünüze çamur sıçrıyor. Çocukların takılıp düşme riski çok yüksek. bebek arabaları giderken takılıyor. Çocuk arabadan düşecek gibi oluyor,sarsılıyor. orada da gördüğünüz gibi az önce bastılar oynuyor yani hiç memnun değiliz. düşme tehlikesi yaşayan çok oluyor.

Belediyemiz en kısa zamanda ilgilenecek diye düşünüyorum.’’

Burak Can Sarı ’’Yağmurda kış aylarında basınca üzerimize su sıçrayabiliyor. Müşterimiz olsun diğer vatandaşlar olsun şikayet edebiliyor. Değişmesi güzel olur. yaşlı vatandaşlarımıza ve çocuklara tehlike arz ediyor. Çünkü girintili çıkıntılı bölümleri var. düşme tehlikesiyle karşılaşanlar oluyor. Buzlanma falan olduğunda kayıp düşenleri gördüm burada. Bir an önce yenilenmesini isterim.’’

Gülçin Ren ‘’Tabiki de aralık olduğu için su doluyor. Zaten o tarafı çok kullanmıyoruz. bu taraflarda bir sıkıntı yok. O taraflar dediğiniz gibi biraz tamirat ve tadilat istiyor. Bebek arabası için rahatsızlık etmez. Zaten önümüze bakarak gidiyoruz. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi yağmurlu havalarda basarsanız ayağınız su olur. ’’