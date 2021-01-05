Başkana destek yağdı

Haber:Erdal Tanrıverdi



Gayret yaptığı açıklamada, “Yeni yıla girmemiz ile birlikte bildiğiniz gibi esnafımızı direk ilgilendiren bazı ödemelere yeni zamlar gelmiştir. Bunların başında tüm esnafımızı yakından ilgilendiren BAĞ-KUR ödemelerine gelen artış dikkat çekmektedir. 2021 yılında BAĞ-KUR için ödememiz gereken rakam 1234.25TL indirimli ise 1055.36 TL olarak belirlenmiş ve belirlenen bu rakam esnafımız için ciddi bir yük haline gelmiştir. Birçok esnafımızın dev markalar ile orantısız bir rekabet içerisinde bulunduğu ve iş yerlerini kapatarak farklı işler arayışına girdiği bu zorlu günlerde gelen bu artışı birçok esnafımızın ödemesi mümkün değildir.

Devletimiz istihdamı arttırmak için büyük işletmelere birçok teşvik vermektedir. İşsizlik ile mücadele kapsamında yapılan bu teşviklerden esnafımızın da faydalanmasını istemekteyiz. BAĞ-KUR primlerinin en azından belirli bir kısmını esnafa destek olmak için devletimizin karşılaması birçok esnafımızı rahatlatacak bir hamle olacaktır. Bir yandan istihdamın artması diğer yandan esnafımızın rahat nefes alarak işletmelerini ayakta tutmaları ülke ekonomimiz için oldukça önemli hamleler olacaktır. Esnafımızın Türk ekonomisinin bel kemiğidir, iç piyasada ne kadar güçlü olursak dış piyasa için o kadar umutlu oluruz. Bu nedenle devletimizden fedakarlık beklemekteyiz, her zaman devletinin yanında olmuş esnafımız bu desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu vesile ile 2021 yılının necip milletimize ve esnafımıza hayırlar getirmesini temenni eder, ülkemiz için güzel bir yıl olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

BESOB Başkanı Tahir Gayret’in çağrısına çok sayıda esnaftan destek geldi. İşte esnaflardan gelen destek mesajları;

Mevlüt Şişman, “Başkan yorgun esnafı dile getirdin teşekkürler”

İlhan Keskin, “Başkanım nakliyeci esnafı çok zor durumda otobana köprü Bağ-Kur’a zam lastiğe mazota parçaya zam ama nakliyeye geldi mi zam yok ne olacak nakliyeci esnafının hali bu iyileştirmeli.”

Terzi Koray, “Esnaf işletmeci herşeye zam yapacak yoksa istihdammış oymuş buymuş avcunu yalar millet.. Fabrikalar işkur aracılığıyla yüzlerce adam alıp sonra tekrar çıkartıp tekrar işkur la personel almanın önünü açan bu düzen küçük orta ölçekli işletmelere ölün diyor.”

Sedat Düger, “Bravo başkanım bu konuyu Bolu mali müşavirler odasınada iletin anlatın onlarda esnafın defterini tutuyorlar onlarda dile getirsin esnafın zor durumunu.”

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 23:46