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06 Nisan 2018 Cuma
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    • Başkana sopa hediye etti

    Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bolu Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette üç başkan keyifli anlar yaşadı.

    06 Nisan 2018 Cuma 10:12
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    Başkana sopa hediye etti
    HABER:Gönül Olutürk

    Bolu’nun geleceğinin turizm, üniversite, sağlık ve spor kenti olacak şekilde planlanması gerektiği konusunda hem fikir olan başkanlar, Bolu’nun uluslararası sporcuların kamp yapacağı ve dünyaya sporcu yetiştirecek alt yapıya sahip bir il olması fikrinde birleştiler. İlimizin, Türkiye’nin spor merkezi olması için belediyeye destek veren federasyon başkanlarına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürüne teşekkür eden belediye yetkilileri desteğin devamını arzuladıklarını ifade ettiler.

    Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Bolu’da her sene uluslararası organizasyonu alıp yabancı ülkelerden sporcuların gelmesini sağlayacağız. Bu bizim vazifemiz. Bolu ilini seviyoruz ve güzelliklerini yurt dışında herkesin görmesi lazım. Federasyon olarak takımımız için Bolu için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

    Ziyaret sonunda Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Karakan, Bolu Belediye Başkanı Yılmaz’a adının yazıldığı forma ile çim hokeyi sopası hediye etti.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Hokey, Federasyonu, Başkanı, Sadık

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