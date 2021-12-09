Başkana teşekkür ziyareti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi köylere yönelik yardımlarını hız kesmeden sürdürürken, Çele Grup Köyleri muhtarları bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete gelen heyette; Çele Gölcük Köyü Muhtarı İsmail Kınık, Bağışlar Köyü Muhtarı Murat Yavuz, Çobankaya Köyü Muhtarı Mustafa İşlek, Yeşil Çele Köyü Muhtarı Şaban Sınmaz, Değirmenderesi Köyü Muhtarı Nuri Özdoğan, Çele Grup Köyleri Cami Yaptırma ve Koruma Derneği Başkanı Ahmet Alamur ile İl Genel Meclisi Üyeleri Erhan Beykoz ve Erdal Tombak yer aldı. Heyet, Başkan Tanju Özcan’a Çele Grup köylerini oluşturan 9 köyün çeşitli ihtiyaçlarının Bolu Belediyesi’nce karşılanması dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Banaz, Mesçiçele ve Tetemeçele Köyleri muhtarları ise iş yoğunluğundan dolayı ziyarete katılamayarak, teşekkürlerini heyet aracılığıyla iletti.

BAŞKAN ÖZCAN: “TALEPLERİ KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da muhtarlara 8 ilçe 487 köyün ihtiyaç ve taleplerine kayıtsız kalmanın mümkün olmayacağını ileterek, gelecek yeni talepleri ‘imkânlar dâhilinde’ karşılamaya devam edeceklerini söyledi.