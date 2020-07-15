Başkandan 15 Temmuz pankartı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir pankart hazırlatarak belediye binasına astırdı. Pankartın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede yayıldı. Ulusal gündeme oturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’lü pankartta, “Bedel ödedikçe daha çok seviyor ve daha çok anlıyoruz ‘ATAM’ seni. Eserini emanet ettiğin bizler; ne Fethullahçı çeteye, ne de biçim değiştirmiş türevlerine asla geçit vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

“CEMAATLERE VE TARİKATLARA FIRSAT VERMEDİĞİMİZ SÜRECE…”

Başkan Özcan ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj da yayınladı. Başkan Özcan mesajında, “15 Temmuz, Türkiye için bir uyarıdır. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün felsefesinden ve izinden ayrılmadığımız, cemaatlere ve tarikatlara fırsat vermediğimiz sürece bu ülkede 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerinin yaşanması mümkün değildir. 15 Temmuz’da Türk milleti bu ülkenin geleceğine kast edenlere karşı nasıl bir birlik beraberlik sergileyeceğini de göstermiş oldu. 15 Temmuz bizim açımızdan hain bir darbe girişimi olmasının yanı sıra, çok güçlü bir direniş olarak da hatırlatacak. Ben bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize sağlıklı günler diliyor, yüce Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum” sözlerine yer verdi.