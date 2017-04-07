HABER: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce Perşembe günleri organize edilen program dâhilinde 8 yılda binlerce kişinin kapısını çalarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten ve dertlerin dinleyen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bu hafta da 8 kişiyi evlerinde ziyaret etti. Bir araya geldiği hastalarla ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Yılmaz, ailelerin ihtiyaçlarını da dinledi. Yılmaz, ayrıca yakından ilgilendiği çocuklara da çeşitli hediyeler armağan etti.

ŞİKÂYETLER DİNLENDİ, AİLENİN MADDİ DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALINDI

İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkilileri ve belediye kurum doktoru tarafından ziyaretler sırasında hastaların şikâyetleri de dinlendi. Bunun yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de aileye maddi durumları hakkında bazı sorular yöneltip bilgi aldılar.

KAZAZEDE BELEDİYECİ DE UNUTULMADI

Anlamlı ziyaretlerde 8 hastanın dışında bir de kazazede aile ziyaret edildi. Geçtiğimiz günlerde eşi ve çocukları ile birlikte trafik kazası geçiren belediye personelini evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli İmdat Yerlikaya’ya ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yılmaz’a ziyaretlerde Sağlık İl Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şevki Erkal, İdari Hizmetler Başkanı Taner Laçin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Ali Can Önal, belediye kurum hekimi Gülsüm Öncü ve AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yeşilbağ da eşlik etti.