Başkandan alkol açıklaması

Haber: Birol Ertunç

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Bu bölümde konuşan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı’nın çöp konteynerleri ve alkollü mekan ruhsatı konusundaki sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert tepki gösterdi.

“BÖYLE MUHALEFET OLMAZ”

Avcı’nın sözlerine ilk olarak “Çok lüzumsuz bir muhalefet anlayışın var onu söyleyeyim” diyerek karşılık veren Başkan Özcan çöp konteyner meselesi hakkında, “Yahu arkadaşlar biz yıllarca muhalefet yaptık. Muhalefetin bir adabı olur, şöyle adabı olur. Dersen ki ‘Tanju bey şu ihalede usulsüzlük var, Tanju bey sen eksik çalışıyorsun, falanca müdürlüğün çalışmalarına yerinde bakın, bir eksiklik görüyorum.’ Şimdi aynı yerlerden sosyal medya fotoğrafları… Çöp konteynerleri bomboş, tespit de ettik bunu kaç defa. Ne yapıyor bazı arkadaşlar getiriyor, önüne koyuyor çöp poşetlerini, fotoğraf çekiyor. ‘CHP zihniyeti, daha bunlar güzel günlerimiz…’ Ben de başta gerçekten inanıyorum ki böyle sıkıntılar olmuş. Arkadaşları gönderiyoruz. Tek yaptıkları alıp o çöpleri çöp kutusuna atmak. Bazı noktalara kamera koyacağız. Böyle muhalefet olmaz. Muhalefetin nasıl yapılacağı konusunda öneri almak isterseniz ben yardımcı olurum size. Biz yıllarca yaptık” diye konuştu.

“BEN ARTIK HİZMETLERİMLE KONUŞULMAK İSTİYORUM”

Konuşmasının devamında basın karşısında hayatının en sessiz döneminde olduğunu söyleyerek devam eden Başkan Özcan, Kamuran Avcı’ya şu sözlerle yüklendi: “Arkadaşlar 4 ayda 4 kez açıklamam oldu benim toplam. Canlı yayına çıkmamıştım, şu 20 gün içinde iki kez çıkmak zorunda kaldım baskıdan dolayı. Hayatımın en sessiz dönemini yaşıyorum, kimseye bir şey demiyorum. Çok konuşmadığımız için ‘Eski belediye başkanını kolluyor musun?’ gibi suçlamalara maruz kalıyorum. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Ben artık hizmetlerimle konuşulmak istiyorum, laflarımla değil. Ama beni tekrar o sahaya çekme, laflarım acıtır. İstediğimde ağababalarınızla mücadele ettik yıllarca. Biz Tayyip Erdoğan’la mücadele ettik mecliste yıllarca, Binalı Yıldırım’la ettik, Bakanlarla ettik.”

Avcı’nın ‘Sadece konuşuyorsunuz’ sözlerine ise Özcan, “Sadece konuştum öyle mi? O yüzden sadece konuştum diye Bolu halkının, 8 yıl milletvekili yaptıktan sonra böyle teveccühüne mazhar oldum. Allah sana da nasip etsin inşallah” karşılığını verdi.

“ÖNÜNE GELEN BOLU’DA ALKOLLÜ MEKAN AÇAMAZ”

Başkan Tanju Özcan, sözlerini Temmuz ayı toplantısında gündeme gelen ve daha sonra kamuoyunda tartışma konusu haline getirilen “alkollü mekanlar” konusuyla sürdürdü. Tanju Özcan, Meclis Üyesi Kamuran Avcı’nın alkol ruhsatı konusundaki açıklamalarına, “Boş işlerle uğraşıyorsunuz alkol meselesi. Arkadaşlar ben size ne dedim, yeni yer tespiti yapılıncaya kadar bir kişiye alkol ruhsatı verilmeyecek. Verilmiş mi? Verilmişse bugün ben görevi bırakmaya hazırım. Verilmemişse sen aynı şeyi yapacak mısın? Komisyona gelecek çalışma. Bu çalışmanın bir örneği Valiliğe gönderildi. Valilikten görüş gelecek bununla ilgili. Panik yok. Bu bir ay da sürebilir, birkaç günde sürebilir, 6 ay da sürebilir. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Ayrıca alanların belirlenmesi yetmez dedik. Alanlar belirlendikten sonra encümen çok titiz bir inceleme yapacak. Yani ‘Şu bölgede, şu alan uygun denilmiş Belediye Meclisinde, hadi bana ruhsat verin…’ Yok kardeşim öyle ruhsat. Senin kim olduğuna bakacağız. GBT ise GBT’sine bakacağız. Öyle önüne gelen Bolu’da alkollü mekan açamaz arkadaşlar. Ben bu konuda senden daha hassasım” sözleriyle yanıt verdi.