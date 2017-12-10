Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile birlikte Ankara’da girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret eden ikili, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından Kapalı Yüzme Havuzu için 500 bin TL maddi destek aldılar. Ziyarette Gerede ve Gerede’deki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Allar, Ankara’ya yakınlığı ile bilinen, birçok bürokrat yetiştiren Gerede’ye yatırımların sürdürülmesi için desteklerini beklediğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, Gerede’yi çok yakından bildiklerini ve yapılan çalışmaları takip ettiklerini belirterek, ülkenin her tarafına gerekli yardımları yaptıklarını, Gerede’ye de her türlü yardımları yapacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Geredemizin değişimi ve dönüşümü noktasında bütün projelerini birebir takip eden, Ankara Bürokrasisinde yaptığımız ve yapacağımız tüm görüşmelerde önümüzü açarak, ilçemize ilk elden ve en hızlı şekilde hizmetlerin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.