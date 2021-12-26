Başkandan bir pankart daha!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, emlak vergisine yapılan yüzde 18.1’lik zammın iptali için Danıştay’a başvurdu. Bolu Belediyesi bu başvuruyu dev bir afişle Bolulu vatandaşlara duyurdu.

Bolu Belediyesi binasının duvarına asılan dev afişte zamma ilişkin, “Emlak vergisine karışma. Biz hayatı ucuzlatmaya çalışırken, hükümet emlak vergisine yüzde 18.1 zam yaptı. Bolu Belediyesi olarak bu zammı yargıya taşıdık” ifadeleri yer aldı.

Daha önce konuyla ilgili konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, zammın iptali durumunda, vatandaşın 2 milyar lira boyutunda bir yükten kurtulacağını dile getirdi