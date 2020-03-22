Başkan’dan Bolu halkına anonslu uyarı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğündeki anons sistemi üzerinden halka seslenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara da büyük görev düştüğünü ifade etti.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların büyük risk altında olduklarını söyleyen Başkan Özcan, şu ifadeleri kullandı: “Belediye Başkanınız olarak sizleri belli konularda uyarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, dünyamız ve ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçmektedir. Aracımla Bolu’nun bütün sokaklarını dolaştım. Üzülerek gördüm ki, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tüm uyarılarına rağmen, başta en büyük risk grubu olan yaşlılarımız olmak üzere çok sayıda vatandaşımız dışarıda ve parklarımızda bulunmaktadır. Bu durum toplumumuzun sağlığını riske atmaktadır. Sokakta acil işi olmayan tüm vatandaşlarımızı evlerine dönmeye ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum. Yine, en büyük risk grubu olarak tanımlanan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanmamasını önemle tavsiye ediyorum. Biz belediye çalışanlarımız ile birlikte dezenfeksiyon dahil tüm önlemleri eksiksiz olarak almaya gayret ediyoruz. Ancak sadece bizim alacağımız önlemler yeterli olmayabilir, sizlerden de kurallara harfiyen uymanızı, yetkililerin önerilerini eksiksiz olarak yerine getirmenizi bekliyorum. Bu günler geçecek, sabırlı bir şekilde uyarılara dikkat ettiğimiz takdirde, inşallah ülkemiz ve Bolu’muz, bu hastalığı daha fazla yaşamadan, bu belayı başımızdan def edeceğiz. Ben tekrar sokaktaki vatandaşlarımıza, acil işleri olmadığı takdirde evlerine davet ediyorum.”