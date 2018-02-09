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09 Şubat 2018 Cuma
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    • Başkandan duygulu açıklama

    Yaklaşık 4 aydır hakkındaki alıkoyma iddiaları yüzünden cezaevinde tutuklu bulunan Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesinin Eski Belediye Başkanı Saim Çevik dün çıkarıldığı mahkemece salıverilmişti.

    09 Şubat 2018 Cuma 09:11
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    Başkandan duygulu açıklama

    HABER:Gönül Olutürk

    Dün akşam saat 21.00’da salıverilen Eski Belediye Başkanı Saim Çevik ayağının tozuyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çevik açıklamasında, “Değerli kardeşlerim, dostlarım ve arkadaşlarım. Elhamdülillah Medrese-i Yusufiye’den imtihanımızı tamamlayarak çıktık. Bu yaşadığım üzücü ve çirkin olayda maşa olarak kullanılan şahsın tüm tahrik ve kışkırtmalarına karşın hataya düşmemi engelleyen ve yanlış yapıp nefsime kilit vuran Yüce ALLAH’a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Güneş balçıkla kapatılamayacağı gibi doğrulukta yalan ve iftira ile kapatılamaz. Bir Allah dostunun buyurduğu gibi; ‘Sen doğru ol, eğri zaten belasını bulur.’

    Hamdolsun hak yerini buldu. Bundan sonra bu vahim olaya sebep olanları Allah’a havale ediyorum. Ben zavallılarla uğraşacak ve onların seviyesine düşecek kadar aciz değilim. Rabbim müntakimdir intikam alıcıdır. Bu zor zamanlarımda bana inanan ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, başta ailem, yakınlarım ve siz dostlarıma şükranlarımı sunarım.

    İnşallah ‘nerede kalmıştık’ diyerek her zaman sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Bu yolda vazgeçmek ve yorulmak yok.

    Herkese tekrar tekrar teşekkür eder her zaman olduğu gibi desteklerinizi hizmet etme yolunda beklerim. Saygılar sunarım. Selam ve dua ile. Gideriz bu yolda biz de gideriz./ Taş bağırda, sularda diz de gideriz. / Bir gün akşam olur biz de gideriz./ Kalır dudaklarda şarkımız bizim” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Yaklaşık, 4, Aydır, Hakkındaki, Alıkoyma

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