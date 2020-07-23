Başkandan  “esnafına sahip çık” çağrısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pandemi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda beklediği satışı yapamayan esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramı için ümitli olduğunu dile getiren Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramında korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında esnafımızın çikolata, şekerleme ve tatlılar başta olmak üzere tüm satışlarında büyük bir düşüş olduğu için beklenen ciro elde edilemedi. Ancak esnafımız önümüzdeki Kurban Bayramı’na umutla bakıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ülke genelinde tüm esnaf ve sanatkarlarımız hazırlıklarını tamamladı. Özlediğimiz miktarda ciro beklediğimiz bu bayramda ülke olarak esnafımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda çarşı pazar alışverişlerinin artacağını ve piyasanın hareketlenmesini beklediklerini belirten BESOB Başkanı Gayret, “Bayramlar esnafımız için her zaman sevinç kaynağı olmuştur. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle esnafımız beklediği satışları elde edemedi. Ürünler vitrinlerde, raflarda ve depolarda kaldı. Normalleşme sürecinin de etkisiyle Kurban Bayramı satışların artmasını ve piyasanın hareketlenmesinden ümitliyiz. Hayvan besicilerimiz kurbanlıkları pazara sürerken bakkaldan manava, fırıncıdan pastacıya, kasaptan kuruyemişçiye, konfeksiyoncudan terziye, berberden kuaförlere kadar tüm esnafımız hummalı bir şekilde çalışarak istenen hijyen şartlarını da yerine getirerek vatandaşların Kurban Bayramı için talebini karşılamaya hazır” diye konuştu.

Çarşı pazar alışverişlerinin de artmasının beklendiğini söyleyen Gayret, “Ülke genelinde milyonlarca aile, çocukları ve kendileri için bayramlık kıyafet, ayakkabı gibi alışverişler yaparken çarşı pazarda özellikle kolonya, çikolata, şeker, tatlı, kuruyemiş gibi ürünlerin satışlarında Ramazan Bayramı'na göre büyük bir artış yaşanması bekleniyoruz” ifadelerini kullandı.