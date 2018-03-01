Haber: BMA
Mengen ilçesi Demirciler köyündeki Yunus Karbancıoğlu’na ait tavuk çiftliğinde sabaha karşı meydana gelen yangında, 12.600 civciv telef oldu. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’un yangın yerine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu aile, itfaiyemizin yangın yerine kısa sürede gelerek müdahalede bulunmasından ve Başkan Bulut’un yanlarında olup verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.
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