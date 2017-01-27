HABER: Aysun BEYKOZ

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından haftanın her Perşembe günü organize edilen hasta ziyaretleri kapsamında bu hafta altı (6) aileyi evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretlerinde hastalarla yakından ilgilenen Yılmaz, her hastaya ve yakınına kendisinden herhangi bir isteklerinin olup olmadığını da sorarak acil şifalar diledi.

Başkan Yılmaz’a bu haftaki ziyaretlerinde, Bolu Sağlık İl Müdür Yardımcısı Tuncer Baştaş, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şevki Erkal ve İdari İşler Başkanı Erdal Dilekçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Taner Laçin, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, Bolu Belediyesi kurum hekimi Gülsüm Öncü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Nurcan Doğru Altay ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, AK Parti İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Emine Aydemir ve AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yeşilbağ da eşlik etti.