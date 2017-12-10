HABER: BMA

İlk olarak Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine yeni atanan Uzm. Dr. Muhammed Emin Demirkol’u ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, Demirkol’a yeni görevinde başarılar diledi.

Çok samimi bir havada geçen ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Allar; göreve başlayan Müdürümüzün üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapacağından hiç şüphem yok kendilerinehayırlı olsun, yeni görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Gerede AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafakile beraberyakın zamanda yeni binasına taşınan AK Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Nurettin Doğanay'ı ziyaret edenBelediye Başkanı Mustafa Allar yeni partibinasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Nurettin Doğanay’a başarılı çalışmalarının devamını diledi. İl Başkanı Nurettin Doğanay ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Gerede Bolumuzun en büyük ilçesi. Hizmetlerin her zaman en iyisine layık. İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz tam bir uyum içersinde Ülkemiz için, Bolumuz için, İlçelerimiz için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.