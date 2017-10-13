

HABER: ESRA ÖZTÜRK

Kamp organizasyonunu yapan kişiler cep telefonumdan beni arayarak 6-8 Ekim tarihleri arasında, 2000 ile 3000 kişilik ziyaretçinin katılacağı bir kamp düzenleyeceklerini ve kesin olmamakla birlikte bu sayının 4000’i bulabileceği şeklinde bilgi vermişlerdir. Kamp sorumlularını davet etmeme ve bundan önceki organizasyonlarda olduğu gibi İlçe Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü, Garnizon Komutanı, Şirinyazı Göleti İşletmecisinin de bulunduğu bir toplantı yapılması gerektiğini, 2000-3000 kişilik bir topluluk için alt yapının yeterli olmadığını, böylesine büyük organizasyonlara planlı ve programlı bir şekilde ev sahipliği yapma isteğimizi ifade etmeme rağmen etkinlik sahipleri tarafından sadece Kaymakamlık Makamına bir yazı ile bilgi vermenin ötesinde hiçbir girişimde bulunulmamıştır.

Şirinyazı Göleti İşletmecisi Turgay KAHRAMAN’ın beni arayarak 15 konteynır istediği doğrudur. Kendilerine kamp süresince günlük temizlik yapma imkanımızın olmayacağını, çadırla gelen konuklara çöp poşetlerinin girişte verilmesini, bundan önce düzenlenen kamplarda olduğu gibi kamp sonunda bir yerde toplanan çöp poşetlerinin Belediyece alınacağını ifade ettim. Kampın ikinci günü İlçe Kaymakamımız, İl Genel Meclisi Üyesi ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarımız ile gelen misafirleri ziyaret edip görüştük, kirliliğin gelen konuklar ve işletme tarafından giderilmesi gerektiğini ifade ettik. Aynı gün beni cep telefonumdan arayan organizasyon yetkilisi çöp aracını istedi. Çöp aracının bölgedeki yoğun trafik nedeniyle kamp alanına giremediğine herkes şahit oldu.

Yeterli tedbirler alınmadan düzenlenen organizasyon sonucu oluşan bu çevre kirliliğinin müsebbibi İşletmeci ve kampı düzenleyen kişilerdir. Kamp öncesi verilen bilgilerle Belediyemiz olarak daha önce düzenlenen kamplar için kurulan tuvaletlerin yeterli olmayacağını, bu organizasyonu yapan kişilerin bu sorunu daha önceden çözmesi gerektiğini vurguladık.

İlçe halkımız, İlçe esnafımız kampa gelen tüm konukların ulaşımlarına şahsi araçlarıyla destek vermişlerdir. Belediye Başkanı olarak ben de şahsi aracımla yardımcı olabilmekten son derece mutlu oldum. Bu kirliliğin bir daha yaşanmaması dileğiyle organizasyonu yapan şirketlere ve işletmecilere daha duyarlı olmalarını öneriyor, İlçemizin doğal güzelliklerine, çevreci anlayışı her zaman ön planda tutan konuklarımıza, kapımızın her zaman açık olduğu ifade ediyorum.