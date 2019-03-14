Başkandan kritik açıklamalar

Haber: Esra Öztürk

Yeniçağa Öğretmen Lokali'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Köksal ile Emniyet Müdürü Serkan Gök, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları ve ilgili birimlerin yetkilileri katıldı. Toplantıda, seçimlerin güvenli bir ortamda yapılması için ilçede alınması gereken tedbirler görüşüldü. Sandık başında memur üye ile başkan dışında, o seçim bölgesinde son milletvekili seçiminde en çok oyu alan beş siyasi parti temsilcisinin görev aldığını anımsatan Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar, 31 Mart seçimlerinin ilçeye hayırlı bir seçim olması dileğinde bulundu. Seçim güvenliği açısından ayrıca, seçimlerdeki tüm sandıkların siyasi partili üyelerinin imzaladığı sandık sonuç tutanaklarının, YSK'nin internet sitesinden görülebildiğini ifade eden Başkam Çağlar, bunu 2014'teki mahalli idareler seçiminden bugüne kadar uygulandığını aktardı.

Vatandaşların daha kolay erişebilmesi için sistemi daha da basitleştirildiğini kaydeden Recayi Çağlar, “Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını, bu sandığın ilçe, il birleştirmesini Türkiye geneline kadar Yüksek Seçim Kurulu sitesinde görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar. YSK bu tutanakları alt alta koyarak açıklıyor" diye konuştu.

Seçmenlerin, YSK'nin internet sitesinde TC kimlik numaralarını girerek, kayıtlı oldukları sandıklara ait seçim sonuçlarını çok rahatlıkla görüntüleyebileceklerini söyleyen Çağlar, bu sorgulamanın, seçim türüne göre, yerleşim bilgileri ve seçim adı girilerek de yapılacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 15:48