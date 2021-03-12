Başkandan kritik su uyarıları

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karların erimesiyle su rezervinin daha da artmasını beklediklerini belirten Belediye Başkanı Tanju Özcan, suyun tasarruflu kullanımı noktasındaki uyarılarını tekrarladı. Türkiye genelinde yaşanan kuraklıkla birlikte genel bir susuzluk sorunu herkesin en büyük korkusu olurken, son 30 yılın en kurak kışını geçiren Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy barajlarındaki su rezervi, Aralık ayı sonu itibariyle kentin 70 günlük ihtiyacını ancak karşılayabilecek seviyeye kadar düşmüştü. Bolu Belediyesi tarafından alınan tedbirlerle kentte bir susuzluk sorunu yaşanmazken, yeni yılla birlikte başlayan sağarak yağmurlar ve peş peşe gelen kar yağışları adeta yüreklere su serpti. Gölköy Baraj havzasını besleyen dağlar karla kaplanırken, barajlardaki su rezervi de 7 aya çıktı.

TASARRUFA DEVAM;

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklığın etkileri nedeniyle Bolu’ya içme suyu sağlayan barajdaki su doluluk oranlarının, yıllık ortalamalarının çok altında seyrettiğine dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Kış mevsiminde görmeyi arzu ettiğimiz yağışların gelmesi bizleri sevindirdi. Gölköy Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 34 mertebesine kadar yükseldi. Yağan karın erimesiyle barajlarımızdaki doluluk oranının daha da yükselmesini bekliyoruz. Bugün itibari ile hiç yağış olmasa dahi 7 ay yetecek su rezervimiz bulunmakta. Ama bizler buradan bir kez daha vatandaşlarımızdan suyun bilinçli kullanılması ve su tasarrufu noktasında gayret bekliyoruz. Su tasarrufu bizim için her zaman gerekli olup, bu konudaki duyarlılığımızı sürekli korumalıyız'' diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 16:16