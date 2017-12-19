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    • Başkandan Müsteşara ziyaret

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ankara temasları kapsamında geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı Müşteşarı Ali Fidan’ı ziyaret etti.

    17 Aralık 2017 Pazar 09:52
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    Başkandan Müsteşara ziyaret
     Haber: BMA

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan’ı makamında ziyaret ederek ilçe ve bölge ile alakalı istişarelerde bulundu. Ziyarette Başkan Allar, ilçe tanıtımına yönelik turistik değer sağlaması amacıyla Milli Savunma Bakanlığın’dan ekonomik ömrünü tamamlamış uçaklardan talep etti. Allar’ın talebi olumlu yanıt bulurken 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar başlatıldı. F-5 uçağının Gerede’de uygun bir alana yerleştirilerek gerek Gerede halkının gerekse ilçe dışından gelen yerli-yabancı turistlerin dikkatini çekme ve ilçeye renk katma amacı taşıdığı belirtildi.

    Getirilecek uçak ile alakalı Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Sergi amaçlı alınacak uçağın özellikle çocuklarımız üzerinde de olumlu manada tesir edeceğine inanıyorum. Çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmek, pilotluk mesleğine özendirmeyi de hedefliyoruz. Ayrıca ilçemizin tanıtımına da katma değer sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.  Ziyaretin sonunda Müsteşar Ali Fidan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilçe için büyük gayretler sarf eden Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediye, Başkanı, Mustafa, Allar

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