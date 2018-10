Haber: Kasım ŞAHİN

Belediye Meclisi Ekim Ayı 1. Oturumuna Alaaddin Yılmaz’ın sözleri damga vurdu. Başkan Yılmaz, meclis toplantısının sonunda Hayır Çarşısı’na desteği kesen beyaz et sektöründeki bazı firmalara ateş püskürdü. Yılda 7 Bin TL’lik tavuk bağışlayan bir firmanın, Hayır Çarşısında zenginler de yemek yiyor diye desteğini çekmesine Yılmaz çok sinirlendi. Başkan Yılmaz, Bolu’da firmayım diye gezenler hiçbir şey vermiyorsa bunları açıklama zamanının geldiği uyarsında bulunarak “Bolu’da gıda sektöründe olanlar hayır çarşısına destek verirler. Çimento fabrikamız da bizim alt yapı ile ilgili çimentoyu hibe ediyor bize. Bir şey öğrendim. Beyaz et sektöründe olan bir firma bize desteği kesmiş. O firma aşağıda zenginler yemek yiyor diye Hayır Çarşısına olan desteği kesmiş. Beyaz et sektöründe 3 firma var bize bir tane bile tavuk vermemiş. Bu firma, yılda 7 Bin TL’lik tavuk veriyordu. Bolu Belediyesi’nin 7 Bin TL’ye muhtaç mı? Burada yabancı bir makarna fabrikası var. Yerliyken de, yabancıyken de hiçbir kesinti yapmadan bize destek veriyor.

Bir firma da ayda 300 kilo beyaz et ve yılda da 3 dana veriyormuş. Yılda 60 Bin TL yapıyor. Bunu Hayır Çarşısı’na veriyorsun, Belediyeye değil. Eğer Hayır Çarşısı’na 1 lira bile veremiyorsan, bırak git bu işi sen. Kusura bakmayın, herkes haddini bilecek. O firmayla görüşüldü. Yani iki tane zengin burada yemek yesin ne olacak? Günde 1500 kişiye yemek veren yere, Bolu’da firmayım diye gezenler hiçbir şey vermiyorsa, bunları benim yavaş yavaş açıklama zamanım geldiğini bilesiniz” ifadelerini kullandı.