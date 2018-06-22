Haber: BMA

Yeniçağa’nın son zamanlarda yaptığı çalışmalarla giderek gelişmesi ve güzelleşmesine öncülük eden Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, bayram öncesinde başlattıkları asfalt çalışmalarının ardından yeni çalışmaların müjdesini Yeniçağalılarla paylaştı. Başkan Çağlar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda ilk olarak daha önce projesi kamuoyuyla paylaşılan Kuş Cenneti Kır Lokantası inşaatının yakında başlayacağını duyurdu. Recai Çağlar, bir diğer paylaşımında ise Yeniçağa Gölüne deşarj olan derelerin pera çalışmasının başlayacağını açıkladı. Yakın başlayacak olan yeni çalışmalarla ilgili “Allah bitirmeyi ve iyi günlerde kullanmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Yenicağa Gölü Sulak Alanında yapılması planlanan kır lokantası alanında incelemelerde bulundu. DKMP 9. Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığındaki heyet kır lokantası yapışması planlanan alanda ölçümler gerçekleştirdi.