Başkanı kim çıldırttı?

Haber: C. Kutay Aykan

Başkan Erhan Bayram, ilçe ismi ve ilçe milli eğitim müdürünün ismin vermeden twitter ve face book özel sayfasından yaptığı paylaşım, kafalarda soru işareti yarattı. Yazıyı okuyan herkes Başkan Bayram’ı kimin ve neden sinirlendirdiğini merak eder oldu.

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı çok çarpıcı ve kendisini çok sinirlendiren açıklama; “Çapsız İlçe Millî Eğitim Müdürü; Hem beceriksizsin hem kaşın gözün ayrı oynuyor. Bu ülkede hukuk diye bir şey var. Çapsızlığınla Turkiye'de meşhur olmak istemiyorsan haddini bil ve ağzını tut, ortalıkta gevşek gevşek konuşma en azından”

Bu paylaşımdan sonra çapsız olarak nitelendirilen ilçe milli eğitim müdürünün kim olduğu merak konusu haline geldi.