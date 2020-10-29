Başkanı Metin Saltan sert çıktı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Konuyla açıklama yapan Saltan, Fransa’da Müslümanlara yönelik baskı ve tehditlerin ardı arkası kesilmeden devam ettiğini belirterek, en son Hz. Muhammed’e yönelik çirkin karikatürlerin kitapçık haline getirilerek liselerde dağıtılacak olmasını bardağı taşıran son damla olarak nitelendirdi. Metin Saltan, “Fransa’yı ve Macron’u sert bir dille kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Fransa başta olmak üzere tüm dünyadaki Müslümanları Peygamberimize karşı hakaret içeren karikatürlere tepki göstermeye davet ediyorum. Macron, özür dileyene kadar hiçbir şekilde Fransız mallarını tüketmemeliyiz” dedi.

Hz. Muhammed’e yönelik hazırlanan karikatürleri “alçakça bir provokasyon” olarak nitelendiren Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi Başkanı Saltan, “Macron, alçakça hazırlanan karikatürler üzerinden aklınca İslam ümmetinihedef alarak provokasyon yapmaya çalışıyor. 500 yıl önce ecdadımız Osmanlı’nın desteğiyle ayakta kalan Fransa’ya ve Macron’aprovokasyondan vazgeçin aksi halde attığınız bu provokatif adım sizi yakar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısını desteklediklerini belirten Saltan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Fransız mallarını asla almayın’ çağrısına bütün milletimiz uymalıdır. Türkiye olarak, Fransa’daki büyükelçimizi geri çağırmalıyız ve ülkemizdeki Fransa büyükelçisini ise ülkesine göndermeliyiz” dedi.