Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız

Bolu Belediye Başkanı Özcan önceki gün belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, “Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız. Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor. Gönderelim gitsin” ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Bolu Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Özcan, “Belediye başkanımız tüm Türkiye açısından kamu vicdanının sesi olmuştur. Başkan Tanju Özcan kimsenin yüksek sesle söyleyemediği gerçeği olduğu gibi söyleyen ve bu kanayan yarayı kafasını kuma gömme çabasında olanların yüzüne vurma cesaretini gösteren ilk kişi olmuştur. Sayın başkanın söyledikleri her Türk insanının altına imza atacağı gerçeklerden başka bir şey değildir. Yıllardır mülteci sorunu gündeme gelince dilsiz şeytan olanların artık gerçeklerle yüzleşmeleri kaçınılmazdır. Son yılların en önemli kanayan yaralarından birisi olan sığınmacılara artık toplumun tahammülü kalmamıştır. Kral çıplak deme cesaretini gösteren sayın başkana sonsuz şükranlarımı sunuyorum “şeklinde konuştu.

Sosyal medyada Trend Topik (TT) olan Başkan Özcan’a yüzlerce destek mesajı yağdı. Sosyal medyada başlatılan oylamada Belediye Başkanı Tanju Özcan vatandaşın % 79’unun desteğini aldığı görüldü.